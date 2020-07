В Баку проходит акция в поддержку армии

Жители Баку вышли на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал Oxu.Az.



Сообщается, что тысячи жителей столицы собрались на площади перед зданием Милли Меджлиса с целью демонстрации своей поддержки армии.

Massive protest in Baku tonight with protestors wanting Azerbaijan to take action against Armenia after 3 days of clashes at the border #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/nEQt42xkCm