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В Баку проходит акция в поддержку армии

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Участники акции скандируют патриотические лозунги и требуют продолжения боевых действий с Арменией.
В Баку проходит митинг в поддержку Национальной армии
В Баку проходит митинг в поддержку Национальной армии
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Жители Баку вышли на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал Oxu.Az.

Сообщается, что тысячи жителей столицы собрались на площади перед зданием Милли Меджлиса с целью демонстрации своей поддержки армии.  

Участники митинга скандируют патриотические лозунги: "Шехиды бессмертны, Родина неделима".

Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана. Акции начались вечером 14 июля и до сих пор продолжаются. 

Напомним, 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Так, по версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь Армения заявила, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор. Погибли двое военнослужащих азербайджанской армии и пятеро получили ранения.

Позже обстрел Азербайджаном позиций Армении показали на видео.

Также, в Армении МИД вызвали посла Украины Ивана Кулебу в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе. 

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Теги: митинг, Армения, Азербайджан, акция, Баку, военные, военные конфликты
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Источник: korrespondent.net

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