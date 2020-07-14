В Баку проходит акция в поддержку армии
Жители Баку вышли на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал Oxu.Az.
Сообщается, что тысячи жителей столицы собрались на площади перед зданием Милли Меджлиса с целью демонстрации своей поддержки армии.
Massive protest in Baku tonight with protestors wanting Azerbaijan to take action against Armenia after 3 days of clashes at the border #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/nEQt42xkCm— CNW (@ConflictsW) July 14, 2020
Участники митинга скандируют патриотические лозунги: "Шехиды бессмертны, Родина неделима".
Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана. Акции начались вечером 14 июля и до сих пор продолжаются.
Напомним, 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.
Так, по версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
В свою очередь Армения заявила, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор. Погибли двое военнослужащих азербайджанской армии и пятеро получили ранения.
Позже обстрел Азербайджаном позиций Армении показали на видео.
Также, в Армении МИД вызвали посла Украины Ивана Кулебу в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе.
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