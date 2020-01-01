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Штат Техас зафиксировал рекордное число новых случаев COVID-19

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Управление здравоохранения и социального обеспечения штата связывает рост числа инфицированных с ослаблением и отменой тех или иных санитарных ограничений.
Штат Техас обновил антирекорд по коронавирусу
Штат Техас обновил антирекорд по коронавирусу

За последние сутки, в американском штате Техас было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Местные медики за сутки выявили 10745 инфицированных COVID-19, это самый высокий показатель за все время с начала пандемии. Об этом, в среду, 15 июля, сообщает ТАСС

Предыдущий антирекорд в Техасе был установлен 11 июля, когда за сутки был выявлен 10351 заразившийся.

Всего в штате зарегистрировано более 275 тыс. случаев заболевания, вызываемого коронавирусом. Число летальных исходов достигло 3 322.

В последнее время про рекордный рост числа инфицированных заявляют многие штаты страны, в том числе Флорида, Аризона, Калифорния и Техас, в связи с этим региональные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены ограничений.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах мира борьба с COVID-19 была организована неправильно.

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Теги: США, инфекция, Техас, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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