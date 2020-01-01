Меркель обсудила с Путиным Украину

Кроме украинского вопроса лидеры Германии и России обсудили военное эмбарго в отношении Ирана и Ливию.

Канцлер Германии Ангелам Меркель в среду, 15 июля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

"В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии", - отметил Зайберт.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил о "минимальном консенсусе" в политике Евросоюза в отношении России в виде регулярного продления санкций.

Напомним, на прошлой неделе в Берлине состоялась встреча политсоветников нормандской четверки. О ее результатах рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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