США расширяют санкции против газопроводов РФ

Северный поток-2 и Турецкий поток включены в список, на который распространяются санкции закона о противниках Америки.

Государственный департамент США включает Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом в среду, 15 июля, заявил журналистам госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

"Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него Северный поток-2 и вторую ветку Турецкого потока-2". Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - отметил он, предостерегая таким образом другие компании от участия в проектах.

Ранее сообщалось, что Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении Северного потока-2.

Позже в Nord Stream-2 заявили, что дополнительные санкции заблокируют 700 млн евро инвестиций и ударят более чем по сотне компаний.

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