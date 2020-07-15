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США расширяют санкции против газопроводов РФ

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Северный поток-2 и Турецкий поток включены в список, на который распространяются санкции закона о противниках Америки.
Против Северного потока-2 вводят новые санкции
Против Северного потока-2 вводят новые санкции

Государственный департамент США включает Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом в среду, 15 июля, заявил журналистам госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

"Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него Северный поток-2 и вторую ветку Турецкого потока-2". Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - отметил он, предостерегая таким образом другие компании от участия в проектах.

Ранее сообщалось, что Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении Северного потока-2.

Позже в Nord Stream-2 заявили, что дополнительные санкции заблокируют 700 млн евро инвестиций и ударят более чем по сотне компаний.

 

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Теги: Россия-США, США, Северный поток, санкции, госдепартамент США, Госдеп, санкции против России, Турецкий поток
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    15.07.2020, 18:03
Оценка:  0
СерыйКыць
Вмешательство во внутренние дела других стран чревато.Видимо агонизирующая звёздно-полосатая"сверхдержа ва"-должник N1 всех времён и народов,до сих пор этого не поняла.Тем хуже для неё.А СП-2 всё-равно будет достроен.
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