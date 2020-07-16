ЕС призвал Россию признать вину за сбитый MH17

В Евросоюзе по случаю шестой годовщины крушения пассажирского самолета над Донбассом сделали заявление.

В Евросоюзе призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета рейса MH17 в небе над Донбассом. Такое заявление по случаю шестой годовщины катастрофы сделал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский Союз принимает к сведению все шаги, сделанные в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", - говорится в заявлении ЕС.

Боррель от имени ЕС также выразил поддержку всем усилиям по установлению истины относительно обстоятельств авиакатастрофы и выразил сочувствие тем, кто потерял близких.

Напомним, что ранее следствие установило оружие и обвиняемых в сбитии МН17. Прокурор назвал доказательства в пользу того, что самолет был сбит ракетой Бук, а также назвал имена и роль четырех обвиняемых.

Как сообщалось, Нидерланды приобщат иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

В ответ на это в РФ заявили, что рейс МН17 был сбит над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.

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