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ЕС призвал Россию признать вину за сбитый MH17

Комментариев: 5
В Евросоюзе по случаю шестой годовщины крушения пассажирского самолета над Донбассом сделали заявление.

В Евросоюзе призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета рейса MH17 в небе над Донбассом. Такое заявление по случаю шестой годовщины катастрофы сделал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский Союз принимает к сведению все шаги, сделанные в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", - говорится в заявлении ЕС.

Боррель от имени ЕС также выразил поддержку всем усилиям по установлению истины относительно обстоятельств авиакатастрофы и выразил сочувствие тем, кто потерял близких.

Напомним, что ранее следствие установило оружие и обвиняемых в сбитии МН17. Прокурор назвал доказательства в пользу того, что самолет был сбит ракетой Бук, а также назвал имена и роль четырех обвиняемых.

Как сообщалось, Нидерланды приобщат иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

В ответ на это в РФ заявили, что рейс МН17 был сбит над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.

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Теги: Россия, ЕС, вина, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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xapi3mat    16.07.2020, 18:00
Оценка:  0
xapi3mat
Признать? Нетушки! луче новых душещипательных санкциюшек побольше!
СерыйКыць    16.07.2020, 17:30
Оценка:  -4
СерыйКыць
Каким боком здесь Россия,если этот самолёт был сбит над территорией нашей страны?Кем именно он был сбит нужно спросить у США.У них ведь есть спутниковые снимки территории с которой была запущена ракета,сбившая этот самолёт.Но США почему-то"морозятся"...
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 17:41
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не тужься, Антибес, а то пердак лопнет. Твои высеры совершенно не интересуют окружной суд Гааги.
СерыйКыць    16.07.2020, 17:44
Оценка:  -2
СерыйКыць
Антибес с уже лопнувшим пердаком,главное что твои высеры интересуют абсолютно всех!)))))))))))))))
Alex_Shadow    16.07.2020, 17:43
Оценка:  -3
Alex_Shadow
Карлос, дружище, это ты что ли? Или Волошин?
ZTVoffk    16.07.2020, 17:47
Оценка:  0
ZTVoffk
Сбили над окупированной територией , кто отвечает и чьи мареонетки управляют там ?? Первые радостные сообщения в рашкиных новостях о сбитом самолете были , зачем потом поудаляли их ?
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