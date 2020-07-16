Лондон обвинил РФ во вмешательстве и кибератаках

Британия подозревает Россию во вмешательстве в выборы, а также обвиняет российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против коронавируса.

Власти Великобритании ведут расследование возможного вмешательства России в выборы в британский парламент в декабре 2019 года. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба в четверг, 16 июля.

"На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы", - заявил министр, отметив, что эти попытки не были частью "широкомасштабной кампании" по вмешательству в демократические процессы.

Речь идет о публикации компрометировавшего правящую Консервативную партию документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

Министр добавил, что по факту предполагаемой попытки вмешательства РФ в выборы начато уголовное расследование. "Правительство оставляет за собой право ответить принятием надлежащих мер в будущем", - добавил Рааб.

В то же время, в МИД России обвинения отрицают.

"Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты... с одной стороны, доказательств нет, а с другой, говорится о возможных ответных мерах", - прокомментировала обвинение представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса.

"Официальные лица в британских спецслужбах сообщили, что российские киберагенты пытались атаковать организации, занимающиеся разработкой вакцин против коронавируса", - говорится в заявлении центра.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб.

Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы - Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.

Кроме того, центр кибербезопасности выпустил свод правил в области безопасности для организаций, занимающихся разработкой коронавируса, которые призваны защитить их от кибератак. Также он содержит рекомендации по выявлению киберугрозы и смягчения ее последствий.

Рааб пообещал, что Великобритания собирается вместе с союзниками привлекать к ответственности тех, кто осуществляет подобных кибератак.

В ответ на данное заявление представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании.

"Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения", - сказал он в комментарии РИА Новости.

Напомним, 6 июля Великобритания впервые после выхода из ЕС объявила о санкциях против России по делу Магнитского.

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