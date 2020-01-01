Преступника в США казнили через 16 лет после приговора

Адвокаты осужденного утверждали, что он страдает болезнью Альцгеймера и деменцией и не понимает, почему его казнят.

Власти США привели в исполнение смертный приговор 68-летнему Вэсли Пурки, осужденному в январе 2004 года решением федерального суда. Об этом сообщило радио Deutsche Welle.

По его данным, 16 июля в тюрьме штата Индиана осужденному вкололи инъекцию яда. За несколько часов до этого Верховный суд США разрешил эту казнь пятью голосами против четырех.

Адвокаты осужденного утверждали, что он страдает болезнью Альцгеймера и деменцией и не понимает, почему его казнят.

Пурки был приговорен к смертной казни за похищение 16 летней девушки, которую он несколько раз изнасиловал в своем подвале, а потом убил, разрезав тело на части и сжег их, после чего выбросил останки.

Кроме того, в рамках другого расследования суд установил, что Пурки забил до смерти молотком 80-летнего больного полиомиелитом.

Напомним, в США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне. С помощью смертельной инъекции был казнен 47-летний Даниэль Льюис Ли, который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана.

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