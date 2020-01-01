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Преступника в США казнили через 16 лет после приговора

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Адвокаты осужденного утверждали, что он страдает болезнью Альцгеймера и деменцией и не понимает, почему его казнят.
В тюрьме штата Индиана осужденному вкололи инъекцию яда
В тюрьме штата Индиана осужденному вкололи инъекцию яда
Getty Images
 
Власти США привели в исполнение смертный приговор 68-летнему Вэсли Пурки, осужденному в январе 2004 года решением федерального суда. Об этом сообщило радио Deutsche Welle.
 
 
По его данным, 16 июля в тюрьме штата Индиана осужденному вкололи инъекцию яда. За несколько часов до этого Верховный суд США разрешил эту казнь пятью голосами против четырех. 
 
Адвокаты осужденного утверждали, что он страдает болезнью Альцгеймера и деменцией и не понимает, почему его казнят. 
 
Пурки был приговорен к смертной казни за похищение 16 летней девушки, которую он несколько раз изнасиловал в своем подвале, а потом убил, разрезав тело на части и сжег их, после чего выбросил останки.
 
Кроме того, в рамках другого расследования суд установил, что Пурки забил до смерти молотком 80-летнего больного полиомиелитом.
 
Напомним, в США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне. С помощью смертельной инъекции был казнен 47-летний Даниэль Льюис Ли, который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана.

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Теги: США, смертная казнь, приговор, смертники
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Источник: DW

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