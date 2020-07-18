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В Индонезии жертвами паводков и оползней стали 36 человек

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Еще 16 жителей провинции Южный Сулавеси числятся пропавшими без вести. Их поиски ведут более 300 спасателей.
Последствия наводнения в провинции Южный Сулавеси
Последствия наводнения в провинции Южный Сулавеси

В Индонезии из-за паводков и оползней в провинции Южный Сулавеси 36 человек и серьезно повреждены дома и различные объекты инфраструктуры. При этом более 3 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти в субботу, 18 июля.

Указано, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски ведут более 300 спасателей.

Сильные потоки воды, содержащие грязь и песок, затопили более 4 тысяч домов. Паводки уничтожили дорогу протяженностью 12,8 км, девять мостов, 13 культовых сооружений, девять школьных зданий, восемь офисных зданий, два общественных места и рынки.

Напомним, в результате наводнения в Японии погибли 70 человек, еще 13  считаются пропавшими без вести. При этом больше всего пострадал остров Кюсю, где погибли 66 человек.

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Теги: Индонезия, стихия, наводнение, оползень, наводнения, паводок, погибли, паводки, стихийное бедствие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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