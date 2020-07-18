Во Франции горит собор Святых Петра и Павла
На западе Франции в городе Нант случилось возгорание в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщают иностранные СМИ в субботу, 18 июля.
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Причины и обстоятельства пожара неизвестны. На место прибыли пожарные. Периметр собора оцеплен, жителей и туристов просят не подходить к данному месту.
La cathédrale de #Nantes en proie aux flammes ce matin...— FrancaisFaché (@francaisfache) July 18, 2020
Pensée pour les pompiers qui luttent contre le feu.
Certainement encore un malheureux accident. pic.twitter.com/stcCaD6dUC
Интересный факт: Строительство собора Святых Петра и Павла началось в 1434 году и завершилось только в 1891. Всего на реализацию проекта ушло 457 лет.
Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP— FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020
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Ранее сообщалось о том, что Собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара, который случился 15 апреля 2019 года. Тогда следователи выдвинули несколько версий пожара. В частности, причины могут быть связаны с реставрационными работами и коротким замыканием электричества.