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Во Франции горит собор Святых Петра и Павла

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На западе Франции загорелась одна из самых крупных готических церквей.
Это один из самых больших и старинных соборов. На строительство ушло 457 лет
Это один из самых больших и старинных соборов. На строительство ушло 457 лет
Скриншот из видео

На западе Франции в городе Нант случилось возгорание в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщают иностранные СМИ в субботу, 18 июля. 

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Причины и обстоятельства пожара неизвестны. На место прибыли пожарные. Периметр собора оцеплен, жителей и туристов просят не подходить к данному месту.

Интересный факт: Строительство собора Святых Петра и Павла началось в 1434 году и завершилось только в 1891. Всего на реализацию проекта ушло 457 лет.

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Ранее сообщалось о том, что Собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара, который случился 15 апреля 2019 года. Тогда следователи выдвинули несколько версий пожара. В частности, причины могут быть связаны с реставрационными работами и коротким замыканием электричества.

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Теги: Франция, пожар, святые Петр Павел, собор, Нант, новости
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