Во Франции горит собор Святых Петра и Павла

На западе Франции загорелась одна из самых крупных готических церквей.

Это один из самых больших и старинных соборов. На строительство ушло 457 лет Скриншот из видео

На западе Франции в городе Нант случилось возгорание в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщают иностранные СМИ в субботу, 18 июля.

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Причины и обстоятельства пожара неизвестны. На место прибыли пожарные. Периметр собора оцеплен, жителей и туристов просят не подходить к данному месту.

La cathédrale de #Nantes en proie aux flammes ce matin...

Pensée pour les pompiers qui luttent contre le feu.

Certainement encore un malheureux accident. pic.twitter.com/stcCaD6dUC — FrancaisFaché (@francaisfache) July 18, 2020

Интересный факт: Строительство собора Святых Петра и Павла началось в 1434 году и завершилось только в 1891. Всего на реализацию проекта ушло 457 лет.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

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Ранее сообщалось о том, что Собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара, который случился 15 апреля 2019 года. Тогда следователи выдвинули несколько версий пожара. В частности, причины могут быть связаны с реставрационными работами и коротким замыканием электричества.