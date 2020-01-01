Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самописцы самолета МАУ уже в Париже – МИД Ирана

Комментариев: 0
"Черные ящики" доставили во Францию представители Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию катастрофы.
Самописцы должны были передать Франции до 20 июля
Самописцы должны были передать Франции до 20 июля

Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ. Об этом сказал замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ILNA в субботу, 18 июля.

"Черные ящики были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд и добавил, что расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.

Ранее сообщалось, что на расшифровку самописцев самолета МАУ направят украинских экспертов.

Также стало известно, что Иран пока не идет на переговоры с Украиной о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, Франция, Париж, крушение, МАУ, черный ящик, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь