Самописцы самолета МАУ уже в Париже – МИД Ирана

"Черные ящики" доставили во Францию представители Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию катастрофы.

Самописцы должны были передать Франции до 20 июля

Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании МАУ. Об этом сказал замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ILNA в субботу, 18 июля.

"Черные ящики были доставлены в Париж", – сказал Бахарванд и добавил, что расшифровка самописцев начнется в ближайший понедельник.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.

Ранее сообщалось, что на расшифровку самописцев самолета МАУ направят украинских экспертов.

Также стало известно, что Иран пока не идет на переговоры с Украиной о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.

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