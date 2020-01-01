Конфликт с Арменией: 23 тысячи азербайджанцев записались в армию

В связи с последними обострениями на границе в Азербайджане наблюдается всплеск патриотизма.

На фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта более 23 тысяч граждан Азербайджана выразили желание добровольно вступить в ряды вооруженных сил. Об этом сообщило ведомство по призыву и мобилизации Интерфаксу.

"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - сообщили в ведомстве.

По данным на 2016 год, в вооруженных силах Азербайджана состояли 67 тысяч человек. В стране существует призыв на военную службу, которая составляет полтора года для лиц без высшего образования и год для тех, кто уже окончил вуз.

В связи с последними обострениями в Азербайджане наблюдается всплеск патриотизма. В ночь на 15 июля около 50 тысяч жителей Баку вышли на площадь на акцию в поддержку вооруженных сил, требуя начать войну с Арменией. Они скандировали: "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

Подробно о конфликте между странами Корреспндент.net рассказывал в материале В шаге от войны. К чему придут Баку и Ереван.

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