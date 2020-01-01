На встречу с около 200 сторонниками рэпер прибыл в бронежилете и с выбритым на затылке числом 2020.

В штате Южная Каролина в США в воскресенье, 19 июля, музыкант Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты страны, которая транслировалась в Youtube.

Рэпер пришел на встречу без маски, одет в бронежилет с надписью "Security", с выбритым на затылке числом 2020. О социальной дистанции во время беседы со сторонниками говорить не приходится.

Так, во время разговора Уэст часто цитировал Библию.

"Я был в стане (президента США Дональда) Трампа четыре года. Я объясню. Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной", - заявил музыкант.

Также участник президентской гонки много шутил и смеялся, вспоминая, в частности, свою жену Ким Кардашьян и коронавирус.

Когда речь зашла об абортах, легализацию которых предлагает Уэст, он вспомнил о собственной судьбе и разрыдался.

"Меня спасла моя мама. Мой отец хотел, чтобы был аборт. Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят", - сообщил он.

Успокоившись, рэпер заявил: "Каждой, у кого рождается ребенок, - миллион долларов" - и добавил, что не имеет такого финансирования, но идею следует выдвинуть.

Также музыкант сообщил, что будет участвовать в президентской гонке как независимый кандидат, поскольку и демократы, и республиканцы уже выдвинули своих кандидатов.

Напомним, ранее Уэст отказался баллотироваться в президенты США, однако уже на второй день зарегистрировался кандидатом.

Также о своем намерении участвовать в президентской гонке заявляла Пэрис Хилтон.

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