Сторонники независимости Каталонии собираются устроить шествие под лозунгом "У Каталонии нет короля".

В Испании сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 20 июля.

Протестующие подожгли шины на одном из участков сообщения, разложив на обочине знак с перечеркнутой короной.

"Прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии из-за вандальных действий. Вводится план альтернативного транспорта по шоссе", – сообщила в Twitter компания по управлению железнодорожными инфраструктурами Adif.

Поезда по направлению Барселона-Мадрид ходят с задержкой.

Акция проведена в день, когда в Каталонию должен прибыть король Фелипе VI и королева Летисия в ходе своей поездки по всем автономным сообществам страны, чтобы поддержать жителей Испании в связи с кризисом COVID-19 и его экономическими последствиями.

Изначально предполагалось, что король приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления санитарных мер программа визита была сокращена. Королевская чета посетит в Каталонии лишь монастырь Поблет в провинции Таррагона.

Сторонники независимости собираются устроить в понедельник шествие к монастырю под лозунгом "У Каталонии нет короля".

Cмотрите фотогалерею: В Каталонии акция протеста из-за приезда короля Испании

Ранее сообщалось, что лидера правительства Каталонии Кима Торру лишили места в региональном парламенте. Соответствующее решение вынесла Центральная избирательная комиссия Испании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet