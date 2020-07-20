ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов
Пока суд не задавал России никаких вопросов по данному делу. Иск Нидерландов приобщат к индивидуальным искам родственников жертв крушения.
Европейский суд по правам человека официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолету рейса МН17, пишет РИА Новости в понедельник, 20 июля, со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "суд не задал никаких вопросов на данный момент".
Напомним, Нидерланды приобщат иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.
В ответ на это в РФ заявили, что рейс МН17 был сбит над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.
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