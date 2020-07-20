ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов

Он добавил, что "суд не задал никаких вопросов на данный момент".

Напомним, Нидерланды приобщат иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

В ответ на это в РФ заявили, что рейс МН17 был сбит над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.