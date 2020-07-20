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Грета Тунберг получила один миллион евро за борьбу с изменением климата

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Призовые деньги шведская экоактивистка собирается пожертвовать ряду организаций и проектам по борьбе с экологической деградацией.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна. Награду она получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщает издание DPA

Сообщается, что Тунберг выбрали среди 136 кандидатов из 43 стран мира. Глава жюри Хорхе Сампайо рассказал, что большинство членов жюри проголосовали именно за Тунберг. Он позитивно отметил "форму, в которой Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата".

Тунберг выразила свою благодарность через Twitter. 

"Это много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире", - написала активистка.

Она также заявила, что не могла даже представить, что получит такой большой денежный приз за свою деятельность.

По ее словам, деньги будут пожертвованы организациям и проектам по борьбе с изменением климата и экологической деградацией.

Также, по словам экоактивистки, часть призового фонда - 100 тысяч евро - пойдут SOS Amazonia, кампании Fridays For Future Brazil, направленной на борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки. Еще 100 тысяч евро - в фонд Stop Ecocide, который проводит кампании, чтобы уничтожение природной среды признали международным преступлением.

Ранее шведская экологическая активистка Грета Тунберг выделила 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Школьница призвала общественность последовать ее примеру.

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Теги: экология, деньги, премия, фонд, награда, Грета Тунберг
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Источник: korrespondent.net

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