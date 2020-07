Грета Тунберг получила один миллион евро за борьбу с изменением климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна. Награду она получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщает издание DPA.

Сообщается, что Тунберг выбрали среди 136 кандидатов из 43 стран мира. Глава жюри Хорхе Сампайо рассказал, что большинство членов жюри проголосовали именно за Тунберг. Он позитивно отметил "форму, в которой Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата".

Тунберг выразила свою благодарность через Twitter.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

