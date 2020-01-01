В Польше погиб заробитчанин

Мужчина работал грузчиком в порту. На него с высоты упал груз из укладчика. Медики, прибывшие на место происшествия, оказались бессильны.

В Польше в результате несчастного случая погиб украинский заробитчанин. Об этом сообщает trojmiasto.pl в пятницу, 24 июля.

Инцидент произошел в порту города Гданьск вечером 22 июля. 31-летний заробитчанин работал там грузчиком.

При погрузке удобрений, груз из укладчика рухнул на мужчину с двухметровой высоты. На место происшествия вызвали скорую, но, несмотря на попытку реанимировать потерпевшего, он скончался в результате травмы головы.

На место также прибыли полицейские, а прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. О выдвинутых обвинениях либо задержаниях пока не сообщается.

Напомним, что ранее в Польше на ферме украинские заробитчане заболели COVID. Коронавирус у украинцев выявили на овощной ферме в гмине Суш, которая расположена в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Также сообщалось, что в Польше украинку арестовали за поджог торгового центра. Ранее женщина уже совершала два другие преступления в этом же торговом центре, среди которых попытка кражи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet