Иностранные учащиеся не смогут прибыть в США из-за онлайн формата обучения

Студентов пустят в Штаты, если их учебные заведения подтвердят, что они планируют пройти хотя бы один курс лекций в очном формате.

Студенты-иностранцы не смогут прибыть в США, если осенью их занятия перейдут в онлайн

Иностранным учащимся, только поступившим на обучение в американские учебные заведения, будет запрещен въезд в США, если осенью все занятия в данных заведениях в связи с пандемией будут проходить в режиме онлайн, заявила служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, иностранные студены смогут въехать в страну по действующим визам, если их учебные заведения подтвердят, что они планируют провести хотя бы один курс лекций в очном формате.

Новые правила не будут применяться к ранее зачисленным в учебные заведения США иностранцам. Также, иностранным студентам, обучающимся в США, не придется, как это говорилось в опубликованном в начале месяца заявлении, покидать страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях в предстоящем семестре в связи с пандемией будут проходить в режиме онлайн.

Ранее власти Польши ослабили ограничительные меры и расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. В этот список внесли, также, студентов, которые учатся в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet