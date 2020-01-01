В КНДР заявили о первом случае COVID-19

Человек, у которого подозревают коронавирус, незаконно пересек южную границу страны 19 июля, сообщили в Северной Кореи.

В Северной Кореи подозревают первый случай заражения коронавирусом

В северокорейском городе Кэсон подозревают заражение коронавирусной инфекцией в человека, незаконно попавшего в страну неделю назад. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что нарушитель пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Результат его теста на COVID-19 был неопределенным.

Организация по борьбе с эпидемией в КНДР информировала, что человека с подозрением поместили в жесткий карантин, устанавливается его круг контактных лиц.

В связи с произошедшим Политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, указано в сообщении.

В результате северокорейский лидер постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга. Режим ЧС был введен на соответствующей территории.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну.

При этом в конце апреля у жителя Северной Кореи, которого поймали китайцы при попытке пересечь границу, выявили коронавирус.

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