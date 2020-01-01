В КНДР заявили о первом случае COVID-19
В северокорейском городе Кэсон подозревают заражение коронавирусной инфекцией в человека, незаконно попавшего в страну неделю назад. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что нарушитель пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Результат его теста на COVID-19 был неопределенным.
Организация по борьбе с эпидемией в КНДР информировала, что человека с подозрением поместили в жесткий карантин, устанавливается его круг контактных лиц.
В связи с произошедшим Политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, указано в сообщении.
В результате северокорейский лидер постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга. Режим ЧС был введен на соответствующей территории.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа удалось предотвратить проникновение коронавируса в страну.
При этом в конце апреля у жителя Северной Кореи, которого поймали китайцы при попытке пересечь границу, выявили коронавирус.
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