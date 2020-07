В США самолет упал на жилые дома

В американском штате Юта одномоторный Piper PA-32 по неизвестной причине упал в жилом районе города Уэст-Джордан, на борту находилось шесть человек. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил телеканал Fox 13.

"Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу", - указано в заявлении Федеральной авиационной администрации США в Twitter.

FAA Statement on aircraft that crashed into a residential backyard in West Jordan, Utah, Saturday afternoon. Information is preliminary and subject to change. pic.twitter.com/ZRfLM9sfoE