Падение самолета на дом в США: половина людей выжили
Легкомоторный самолет врезался в дом в штате Юта. Погибли двое взрослых и один ребенок.
При крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека, еще трое - выжили, сообщает местная полиция.
"Погибли двое взрослых и один ребенок. Пожилая женщина также пострадала в доме, в который врезался самолет, она находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился во дворе жилого дома в Уэст-Джордане. В результате крушения одно здание загорелось, всего были повреждены по меньшей мере три дома.
В этот же день две аварии легкомоторных самолетов произошло в Европе. В Германии при падении на дом погибли три человека. А в Швейцарских Альпах разбился туристический самолет с четырьма людьми.
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