Падение самолета на дом в США: половина людей выжили

Легкомоторный самолет врезался в дом в штате Юта. Погибли двое взрослых и один ребенок.

При крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека, еще трое - выжили, сообщает местная полиция.

"Погибли двое взрослых и один ребенок. Пожилая женщина также пострадала в доме, в который врезался самолет, она находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении полиции. Отмечается, что остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet