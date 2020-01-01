Американцы рекордно недовольны властью - опрос

Борьбу властей с коронавируса одобряют 32% опрошенных, хотя в марте таких респондентов было 44%, 48% американцев недовольны экономической политикой президента.

Лишь 20% американцев считают, что США под руководством Дональда Трампа движутся в правильном направлении, свидетельствуют результаты опроса NORC на запрос информагентства Associated Press.

Это самый низкий показатель за все время президентства Трампа. С начала пандемии коронавируса количество тех, кто считают, что США движутся в правильном направлении, неуклонно уменьшалось. В марте таких было 42%, а уже в июне их стало 24%.

В целом же, рейтинги Трампа на фоне пандемии постепенно падают. 48% американцев одобряют его действия в экономике, и лишь 32% — в борьбе с коронавирусом. Если говорить об общем одобрении деятельности Трампа на посту президента — таких в США только 38%.