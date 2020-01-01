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Ряд университетов в США снизили плату из-за дистанционного обучения

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Американские университеты, предложившие студентам перейти на дистанционное обучение, заявили о давлении со стороны общественности и студентов, требующих снизить плату за обучение.
Под давлением общественности ВУЗы Штатов начали снижать стоимость обучения
Под давлением общественности ВУЗы Штатов начали снижать стоимость обучения

Под давлением общественности и студентов плата за обучение в Джорджтаунском университете США была снижена на десять процентов в связи с переходом на дистанционное обучение. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает Financial Times.

Как сообщает газета, около двух тысяч студентов Джорджтаунского университета подписали петицию в адрес руководства вуза, в которой заявили, что переход на дистанционное обучение привел к сокращению или полной отмене факультативных или практических занятий, а также резко ограничил их доступ к ресурсам университетского кампуса. При этом плата за обучение в университете осталась прежней - около 58 тысяч долларов в год.

Авторы петиции заявили, что в существующих условиях стоимость обучения в 58 тысяч долларов в год - это “грабеж на большой дороге”. После того, как это обращение студентов было предано огласке, руководство университета снизило плату за обучение на 10%.

Такую же скидку на обучение объявил в начале июля и Принстонский университет.

“Мы признаем, что существует разница между тем, что мы можем давать дистанционно, и между тем, что мы можем давать в кампусе”, - отметил президент Принстонского университета Кристофер Айсгрубер.

Также, колледж Уильямса, штат Массачусетс, объявил о снижении всех сборов на 15%, а платы именно за обучение - на 10%.

В то же время, Гарвардский университет исключил любую возможность снижения платы, а Йельский университет поднял ее с 55,5 тысяч долларов до 57,7 тысяч долларов в год.  

Ранее сообщалось, что иностранным учащимся, только поступившим на обучение в американские учебные заведения, будет запрещен въезд в США, если осенью все занятия в данных заведениях в связи с пандемией будут проходить в режиме онлайн.

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Теги: США, университеты, обучение, ВУЗы, оплата
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Источник: korrespondent.net

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