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В США готовят пакет помощи населению еще на $1 триллион

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Пакетом мер предусмотрена выплата американским семьям в размере 1,2 тысячи долларов, сообщили в Бело доме.
Предусмотрена помощь 1,2 тыс. на семью
Предусмотрена помощь 1,2 тыс. на семью
 
В Конгрессе США представят очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью 1 трлн долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News.
 
 
Ранее власти США в целом выделили более 2,9 трлн долларов на поддержку экономики и населения страны, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. 
 
"Мы готовы действовать быстро. Это все о детях и работе, это наш приоритет",— сказал министр. 
 
Пакетом мер предусмотрены прямые выплаты семьям в размере 1,2 тыс.долларов.
 
По словам главы  аппарата Белого дома Марка Медоуза, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок. 
 
Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Пакет антикризисных мер в 3 трлн долларов был одобрен Палатой представителей США, но был отклонен в Сенате, где у республиканцев — большинство.
 
Напомним, недавно в США установили антирекорд по коронавирусу, когда выявили 77 тысяч новых случаев заражения.
 

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Теги: США, помощь, финансирование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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