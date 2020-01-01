Посол оценил вероятность визита Зеленского в США

Зеленский может посетить сразу несколько американских штаттов, считает Ельченко. Но сроков визита пока не называет.

Визит президента Владимира Зеленского в США может состояться до президентских выборов в стране, считает посол Украины в США Владимир Ельченко. О возможности такого визита он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. В частности, идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора", - сказал он.

Кроме того, перед визитом нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации". - добавил он.

Напомним, 25 сентября 2019 года Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.

С тех пор идет подготовка к новому визиту украинского президента в США.

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