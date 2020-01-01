Великобритания объявила борьбу с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало план по борьбе с "бомбой замедленного действия ожирения". Об этом пишет Reuters в понедельник, 27 июля.
В частности, в стране запретят телевизионную и онлайн-рекламу нездоровой пищи до 21:00, а также прекратят акции "купи один, получи второй бесплатно" на такие продукты. Кроме того, калорийность блюд теперь будет отображаться в меню. Правительство также начнет консультации по поводу показа калорий в алкоголе.
Премьер-министр Борис Джонсон объявил борьбу с ожирением после того, как исследования показали, что те, кто страдает ожирением или избыточным весом, имеют повышенный риск смерти от коронавируса или тяжелого течения болезни.
В июне Джонсон заявил, что в Британии больше людей с избыточным весом, чем в большинстве европейских стран, и его правительство назвало "борьбу с бомбой замедленного действия ожирением" своим приоритетом.
Британское правительство объявило о новом стремлении помочь людям "взять под контроль свое собственное будущее, похудев, став активными и начав вести более здоровый образ жизни".
"Похудеть трудно, но с некоторыми небольшими изменениями мы все можем чувствовать себя более здоровыми", - сказал Джонсон.
"Если мы все внесем свою лепту, мы сможем снизить риски для здоровья и защитить себя от коронавируса, а также снять давление с национальной службы здравоохранения", - добавил британский премьер.
Public Health England публикует данные, согласно которым более 60% взрослых в Великобритании имеют избыточный вес или ожирение.
Ранее ученые заявили, что ожирение повышает риск старческого слабоумия. Британские медики обнаружили, что ожирение более чем на 30% повышает вероятность развития деменции.
Также сообщалось, что ожирение опаснее рака для больных COVID-19. Люди с лишним весом чаще нуждаются в госпитализации во время заражения коронавирусом.
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