Азербайджан и Турция проведут масштабные военные учения

В маневрах задействуют бронетехнику, артиллерийские установки и минометы, военную авиацию и средства ПВО армий двух стран .

Совместные азербайджано-турецкие военные учения пройдут с 29 июля по 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана в понедельник, 27 июля.

"В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран", – говорится в сообщении.

Также указано, что в маневрах задействуют бронетехнику, артиллерийские установки и минометы, военную авиацию и средства противовоздушной обороны армий двух стран

"Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе", – добавили в военном ведомстве.

Отметим, что военные учения пройдут на фоне очередного обострения между Азербайдданом и Арменией, которое началось 12 июля.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван заявлял о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

При этом в Армении выразили обеспокоенность действиями Турции, которые якобы направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

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