COVID-19 у советника Трампа: Белый дом заверил, что президент в безопасност
В Белом доме подтвердили информацию о коронавирусе у советника Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 27 июля.
У О'Брайена "легкие симптомы", и он работает удаленно из "безопасного места", сказали в администрации президента США.
"Нет риска воздействия (вируса - ред.) на президента или вице-президента. Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно", - сказано в заявлении.
При этом издание отмечает, что О'Брайен обычно работает в офисе в западном крыле Белого дома, в нескольких шагах от Овального кабинета. Сейчас неизвестно, когда он последний раз общался с Трампом, но точно известно, что он присоединился к президенту во время его поездки во Флориду 10 июля.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что помощник Трампа заразился COVID-19. Коронавирус обнаружили у советника президента США по нацбезопасности О'Брайена, узнали СМИ.
Перед этим в администрации Трампа заявили, что президент США - самый тестируемый на COVID-19 человек в Америке.
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