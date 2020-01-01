COVID-19 у советника Трампа: Белый дом заверил, что президент в безопасност

В администрации президента США говорят, что О'Брайен сейчас работает удаленно, и для Трампа нет рисков заражения COVID-19.

Белый дом оценил риски для Трампа из-за COVID-19 у его советника Википедия

В Белом доме подтвердили информацию о коронавирусе у советника Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 27 июля.

У О'Брайена "легкие симптомы", и он работает удаленно из "безопасного места", сказали в администрации президента США.

"Нет риска воздействия (вируса - ред.) на президента или вице-президента. Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно", - сказано в заявлении.

При этом издание отмечает, что О'Брайен обычно работает в офисе в западном крыле Белого дома, в нескольких шагах от Овального кабинета. Сейчас неизвестно, когда он последний раз общался с Трампом, но точно известно, что он присоединился к президенту во время его поездки во Флориду 10 июля.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что помощник Трампа заразился COVID-19. Коронавирус обнаружили у советника президента США по нацбезопасности О'Брайена, узнали СМИ.

Перед этим в администрации Трампа заявили, что президент США - самый тестируемый на COVID-19 человек в Америке.

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