Стремление к богатству ученые назвали главной угрозой человечеству

Чрезмерное потребление является опасным для планеты. Эксперты призывают бросить вызов представлению о том, что богатство - очевидное благо.

Главной угрозой для развития человечества является стремление к богатству и сопутствующее ему чрезмерное потребление. Об этом заявили ученые из Австралии, Швейцарии и Великобритании. Их статья на эту тему опубликована в журнале Nature Communications.

По данным ООН, около половины мирового ВВП связано с ресурсами, которое человечество получает из окружающей среды. Рост благосостояния способствует увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот процесс опережает появление новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.

Эксперты называют чрезмерное потребление опасным для планеты и отмечают, что необходимо уменьшить неравенство, а также "бросить вызов представлению о том, что богатство и те, кто им обладает, это очевидное благо".

Напомним, по данным ООН, половина богатств мира находится у 26 человек. Также сообщалсь, что из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, говорят в организации.

Напомним, в своей речи Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством - Новый глобальный договор, целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете.

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