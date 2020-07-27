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Украина попросила Польшу содействовать возвращению Крыма

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Кулеба напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Глава МИД Украины проинформировал польского коллегу о планах провести международную платформу по крымскому вопросу
Глава МИД Украины проинформировал польского коллегу о планах провести международную платформу по крымскому вопросу
 
Украина ожидает от официальной Варшавы активного участия в международном дипломатическом процессе по реинтеграции Крыма. Об этом в понедельник, 27 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Варшаве по итогам переговоров с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. 
 
 
"Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал он.
 
Кулеба напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. 
 
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля осуществит рабочий визит в Польшу для координации действий по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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Теги: Польша, Крым, МИД Украины, МИД, аннексия Крыма, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vodavozz    27.07.2020, 22:13
Оценка:  -21
Vodavozz
Так Крым ведь уже и так вернул Турчинов,сперва сдав его без единого оборонительного боя,а затем даже не попытавшись отвоевать его,тем самым дважды совершив государственную измену.Неудобный вопрос,понимаю.Особенно для псевдопатриотов.Но разве это что-то меняет?Конечно же нет.
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