Украина попросила Польшу содействовать возвращению Крыма

Кулеба напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Украина ожидает от официальной Варшавы активного участия в международном дипломатическом процессе по реинтеграции Крыма. Об этом в понедельник, 27 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Варшаве по итогам переговоров с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

"Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал он.

Кулеба напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля осуществит рабочий визит в Польшу для координации действий по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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