ООН отметила ухудшение состояния окружающей среды

Защитные средства спровоцировали увеличение загрязнения на фоне пандемии коронавируса.

Защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной большего загрязнения окружающей среды. Об этом заявила пресс-служба ООН в понедельник, 27 июля.

"Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", - указано в сообщении.

В организации подчеркнули, что загрязнение планеты пластиком было масштабным еще до начала пандемии. Сейчас из-за увеличения спроса на предметы личной защиты ситуация ухудшилась.

"Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию", - добавили в ООН.

Как сообщал Корреспондент.net, в мировом океане провели самую масштабную чистку от пластика. Специалисты за 48 дней практически вручную собрали 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал два возможных сценария для мира после пандемии коронавируса.

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