В Тихом океане скорость ветра в тропическом урагане достигала 140 километров в час. Ураган постепенно ослабевает до уровня шторма.

В американском штате Гавайи ураган Дуглас ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В центральной части Тихого океана у Гавайских островов проходит ураган Дуглас. Скорость ветра внутри урагана Дуглас в ночь на понедельник достигала почти 140 километров в час. Во вторник сила урагана ослабла до уровня шторма.

Тропический шторм Дуглас движется в западном направлении со скоростью 20 километров в час, порывы ветров достигают 110 километров в час.

Cмотрите фотогалерею: На Гавайях бушует ураган Дуглас

Ранее сообщалось, что в США в штате Техас из-за урагана Ханна 270 тысяч домов остались без света. Стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19.

Также сообщалось, что в результате первого в этом году в Атлантическом океане урагана Ханна на севере Мексики погибли четыре человека.

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