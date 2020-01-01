Здание парламента в Брюсселе забросали "коктейлями Молотова"
Правоохранители узнали о хулигане еще в соцсетях, когда он угрожал совершить акцию у бельгийского парламента.
В Брюсселе задержали мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента. Об этом сообщает RTBF.
По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными крайне правыми партиями.
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал совершить акцию у бельгийского парламента.
После случившегося стало известно, что никакого серьезного ущерба зданию парламента не нанесено, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, как в финском городе Коувола к дверям центра по приему беженцев неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.
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