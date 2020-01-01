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Здание парламента в Брюсселе забросали "коктейлями Молотова"

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Правоохранители узнали о хулигане еще в соцсетях, когда он угрожал совершить акцию у бельгийского парламента.
Полиция Брюсселя
Полиция Брюсселя
 
В Брюсселе задержали мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента. Об этом сообщает RTBF.
 
По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными крайне правыми партиями. 
 
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал совершить акцию у бельгийского парламента.
 
После случившегося стало известно, что никакого серьезного ущерба зданию парламента не нанесено, никто не пострадал.
 
Ранее сообщалось, как в финском городе Коувола к дверям центра по приему беженцев неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.
 
Еще Корреспондент писал, как в Афинах посольство США забросали "коктейлями Молотова".
 

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Теги: Брюссель, парламент, Коктейль Молотова
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Источник: korrespondent.net

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