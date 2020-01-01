Авиаперевозки полностью возобновятся только к 2024 году

На уровень восстановления авиаперелетов негативно влияют карантинные ограничения в ряде стран, говорят в IATA.

Авиаперевозки вернутся на докризисный уровень только к 2024 году

Авиаперевозки вернутся к докризисному уровню только к 2024 году. Об этом заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), передает NDTV во вторник, 28 июля.

В июне число пассажиров сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. IATA выпустила доклад, в котором среди причин медленного восстановления авиаперевозок назвала эпидемию коронавируса в США и развивающихся странах и более слабые перспективы для корпоративных поездок.

Кроме того, ограничения в некоторых странах также негативно влияют на перспективы восстановления.

"Во второй половине этого года восстановление будет медленнее, чем мы надеялись", - сказал главный экономист IATA Брайан Пирс.

Также ожидается спад бизнес-авиации, что угрожает прибыльности дальнемагистральных авиакомпаний, поскольку корпоративные клиенты ограничивают свои расходы и более широко используют видеоконференции.

Напомним, что за пять месяцев 2020 года туризм потерял втрое больше, чем в 2009 году. В этот период доходы от туристической отрасли упали на $320 млрд. В мае 2020 года число турпоездок на 98% ниже, чем в мае 2019 года.

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