Экс-премьер Малайзии получил 12 лет тюрьмы

Наджиб Разак не признал себя виновным и пообещал обжаловать вынесенный приговор в Федеральном суде высшей инстанции.

Всего Разаку предъявлено 42 обвинения в коррупции, превышении полномочий и "отмывании" денег straitstimes.com

Суд признал бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака виновным по делу о мошенничестве с суверенным фондом 1Malaysia Development Berhad и приговорил к 12 годам тюремного заключения. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило сингапурское издание Straits Times.

Суд также оштрафовал Разака более чем на $49 млн за злоупотребление властью. Сам экс-премьер пообещал обжаловать вынесенный приговор в Федеральном суде высшей инстанции.

Ранее Разака признали виновным в рамках первого из пяти судебных процессов, связанного с мошенничеством на $9,9 млн с фондом 1Malaysia Development Berhad.

Всего малайзийскому экс-премьеру предъявлено 42 обвинения в коррупции, превышении полномочий и "отмывании" денег при участии фонда 1MDB, в котором он был председателем консультативного совета. Сам бывший премьер отрицает обвинения.

Как сообщалось, украинская гражданка Клавдия Лопаткина, ранее приговоренная в Малайзии к пожизненному лишению свободы за перевозку наркотиков, вернулась на родину после вынесения оправдательного вердикта Федеральным судеом высшей инстанции.

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