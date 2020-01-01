Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-премьер Малайзии получил 12 лет тюрьмы

Комментариев: 0
Наджиб Разак не признал себя виновным и пообещал обжаловать вынесенный приговор в Федеральном суде высшей инстанции.
Всего Разаку предъявлено 42 обвинения в коррупции, превышении полномочий и "отмывании" денег
Всего Разаку предъявлено 42 обвинения в коррупции, превышении полномочий и "отмывании" денег
straitstimes.com
 
Суд признал бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака виновным по делу о мошенничестве с суверенным фондом 1Malaysia Development Berhad и приговорил к 12 годам тюремного заключения. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило сингапурское издание Straits Times.
 
 
Суд также оштрафовал Разака более чем на $49 млн за злоупотребление властью. Сам экс-премьер пообещал обжаловать вынесенный приговор в Федеральном суде высшей инстанции.
 
Ранее Разака признали виновным в рамках первого из пяти судебных процессов, связанного с мошенничеством на $9,9 млн с фондом 1Malaysia Development Berhad. 
 
Всего малайзийскому экс-премьеру предъявлено 42 обвинения в коррупции, превышении полномочий и "отмывании" денег при участии фонда 1MDB, в котором он был председателем консультативного совета. Сам бывший премьер отрицает обвинения.
 
Как сообщалось, украинская гражданка Клавдия Лопаткина, ранее приговоренная в Малайзии к пожизненному лишению свободы за перевозку наркотиков, вернулась на родину после вынесения оправдательного вердикта Федеральным судеом высшей инстанции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, суд, Малайзия, премьер-министр, приговор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь