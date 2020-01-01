США и Россия начали переговоры по ядерному оружию

В Вене попытаются договориться о новом договоре по ограничению ядерных боеголовок и количество их носителей.

Договор по ядерному оружию между США и РФ истекает в феврале

В Вене 28 июля начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерным вооружением, сообщает Голос Америки.

Первый раунд переговоров прошел еще 22-23 июня. Тогда, по словам специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков "достигли достаточного прогресса".

Стороны обсудили последнее действующее между странами двустороннее соглашение - договор СНВ-3, который ограничивает число развернутых стратегических ядерных боеголовок и количество их носителей.

Ожидается, что в результате переговоров сторонам удастся достичь соглашения по поводу заключения нового договора, поскольку срок предыдущего истекает в феврале 2021 года.

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