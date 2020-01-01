В полицейском участке в Бангладеш прогремел взрыв - СМИ
На территории полицейского участка в столице Бангладеш Дакке прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune в среду, 29 июля.
Известно, что по меньшей мере пять человек получили ранения, четверо из них - сотрудники полиции. Все они госпитализированы.
Инцидент произошел накануне ночью. Правоохранители задержали трех террористов, у которых было обнаружено взрывное устройство. При попытке полицейских его обезвредить, устройство взорвалось.
Напомним, что ранее в Греции произошел взрыв у офиса судоходной компании. Полиция и пожарные на некоторое время блокировали движение транспорта у здания, чтобы собрать остатки взрывного устройства.
Также сообщалось, что на газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров в направлении Греции.
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