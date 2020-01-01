В полицейском участке в Бангладеш прогремел взрыв - СМИ

Известно о пятерых пострадавших, четверо из которых - правоохранители. По предварительной информации, взорвалось ранее изъятое взрывное устройство.

В Бангладеш произошел взрыв в полицейском участке АР (архивное фото)

На территории полицейского участка в столице Бангладеш Дакке прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune в среду, 29 июля.

Известно, что по меньшей мере пять человек получили ранения, четверо из них - сотрудники полиции. Все они госпитализированы.

Инцидент произошел накануне ночью. Правоохранители задержали трех террористов, у которых было обнаружено взрывное устройство. При попытке полицейских его обезвредить, устройство взорвалось.

Напомним, что ранее в Греции произошел взрыв у офиса судоходной компании. Полиция и пожарные на некоторое время блокировали движение транспорта у здания, чтобы собрать остатки взрывного устройства.

Также сообщалось, что на газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров в направлении Греции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet