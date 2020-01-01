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В Боснии от коронавируса скончался министр

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Мужчину неделю назад госпитализировали в тяжелом состоянии. После подключения к аппарату ИВЛ его состояние стабилизировалось.
Салько Букваревич
Салько Букваревич
faktor.ba

В Боснии и Герцеговине от коронавируса умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Faktor.

Отмечается, что 53-летний Букваревич был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 22 июля в клинику в Сараево в тяжелом состоянии.

Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.

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Теги: смерть, министр, Босния и Герцеговина, Коронавирус, Босния
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Источник: korrespondent.net

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