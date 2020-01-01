Польша продлила ограничения на полеты

Украина по-прежнему находится в разрешенном списке Польши. Однако в некоторые страны теперь летать запрещено.

Власти Польши из-за пандемии коронавируса продлили запрет на международные авиаперевозки до 11 августа. Соответствующее решение парламента вступило в силу в среду, 29 июля, сообщает RMF24.

В частности, новые правила предусматривают разрешение на воздушное сообщение со странами-членами Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA), членами Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), Швейцарией, странами ЕС, за исключением Швеции, Португалии, а также добавленного в этот список Люксембурга.

Из списка стран, куда можно было до сих пор летать, исчезла Черногория. В то же время список стран, куда можно летать, до сих пор включает Грузию, Японию, Канаду, Албанию, Южную Корею и Украину.

Кроме того, запреты на полеты отменены в отношении Алжира, Марокко, Таиланда, Новой Зеландии, Белоруссии, Руанды, Туниса, Турции, Уругвая и Австралии.

Сегодня сообщалось, что украинские перевозчики получили новые разрешения от Румынии и Польши.

Напомним, авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.

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