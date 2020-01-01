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ВМС США провели учения в Черном море

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Учения проходили в международных водах и международном воздушном пространстве, по данным командования шестого флота ВМС США.
Ракетный эсминец USS Porter ранее проводил обстрелы Сирии
Ракетный эсминец USS Porter ранее проводил обстрелы Сирии
on.od.ua
 
Американские военные провели в Черном море совместные учения военно-морских и военно-воздушных сил. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило командование шестого флота ВМС США.
 
 
Учения проходили в международных водах и международном воздушном пространстве. В них участвовала ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году был задействован в операции против Сирии.
 
Также в учениях участвовали самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.
 
Напомним, ранее в Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО и второй постоянной противоминной группы НАТО для участия в двух региональных учениях, организованных ВМС Болгарии и Украины.

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Теги: США, Черное море, учения, флот, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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