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Две сестры нашлись благодаря коронавирусу

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У женщин, которые не виделись более полувека, общий отец и разные матери. Одну из них удочерили в возрасте шести месяцев.
Дорис Криппен и Бев Боро - родные сестры, которых воссоединил коронавирус
Дорис Криппен и Бев Боро - родные сестры, которых воссоединил коронавирус
Methodist Health System

В американском штате Небраска сестры нашли друг друга благодаря COVID-19. Об этом сообщило издание UPI.

Отмечается, что 73-летняя Дорис Криппен заразилась новой коронавирусной инфекцией в мае. Во время болезни она настолько ослабла, что упала и сломала руку, вследствие чего провела в больнице около месяца.

После выписки женщине потребовалась реабилитация. Именно в медцентре по восстановлению работала 53-летняя Бев Боро, которая по имени пациентки догадалась, что это ее сестра.

"Это было благословение Господа, что меня отправили сюда (в реабилитационный центр), потому что, если бы меня сюда не отправили, я бы не нашла ее", - заявила Дорис, которая долгие годы искала и никак не могла найти сестру.

По информации издания, у женщин общий отец и разные матери. При этом Дорис воспитывала родная мать, а Бев отдали на удочерение, когда ей было шесть месяцев. Таким образом, сестры обрели друг друга спустя более 50 лет.

Ранее британка Тери Абимбола благодаря появившемуся свободному времени из-за пандемии коронавируса смогла найти родную сестру, которую при рождении отдали в приемную семью.

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Теги: США, поиск, сестра, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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