Помпео сообщил, когда США запретят TikTok

В течение последних нескольких месяцев американские чиновники неоднократно заявляли об угрозе TikTok национальной безопасности.

TikTok в США запретят в ближайшие дни pixabay.com

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни запретит программные обеспечения, которые передают данные властям Китая, создавая угрозу национальной безопасности Штатов. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео в воскресенье, 2 августа, в эфире телеканале Fox News.

"Президент Трамп сказал: "Хватит", и мы намерены исправить ситуацию, так что в ближайшие дни он примет меры в отношении широкого спектра рисков для национальной безопасности, представляющих программное обеспечение, связанное с Компартией Китая", - заявил чиновник.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев американские официальные лица неоднократно заявляли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности из-за своего способа обрабатывать персональные данные.

В ответ на это китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, предложила передать американские операции сервиса компании Microsoft. Этим вопросом занялся Комитет по иностранным инвестициям в США.

Ранее Трамп заявил, что планирует запретить китайскую платформу TikTok на всей территории США, и выступил против приобретения приложения Microsoft.

В связи с этим американская ИТ-корпорация прекратила переговоры с компанией ByteDance.

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