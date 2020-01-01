В США заявили о новой фазе COVID-19

Американцам посоветовали носить маску даже дома, если в семье живут люди разных поколений, поскольку инфекция стала очень распространенной даже в сельской местности.

Коронавирус в США становится все более распространенным

В Штатах началась новая фаза эпидемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах. Об этом заявила координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс, передает в понедельник, 3 августа, Голос Америки.

По ее словам, количество заражений продолжает расти в ряде районов страны, и представители органов здравоохранения работают с губернаторами над адаптацией мероприятий к условиям каждого штата.

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах... Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса", - заявила доктор Дебора Биркс, выступая на канале CNN.

Она подчеркнула, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить людей преклонного возраста или людей с сопутствующими заболеваниями.

Также помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар подчеркнул важность ношения масок.

"Если мы этого не сделаем, не ограничим скопления людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться", - заявил он.

По словам Жируара, ношение масок и избегание скоплений дает такой же результат, как и жесткий карантин.

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