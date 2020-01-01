В Англии кашляющих футболистов будут удалять с поля
Арбитрам в английских футбольных лигах разрешили удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщает Reuters.
"Если игроки хотят покашлять или чихнуть, то лучше делать это в рукав футболки и не касаться руками лица. Судьи должны напоминать об этом во время матча", - говорится в документе.
Уточняется, что при этом арбитры не обязаны следить за социальной дистанцией между игроками во время празднования гола. Также они не смогут наказать игроков, если те плюются.
Инструкции для судей вступят в силу немедленно и будут применяться во всех английских футбольных лигах, в том числе в АПЛ.
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