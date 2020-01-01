Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Англии кашляющих футболистов будут удалять с поля

Комментариев: 0
Футбольная ассоциация Англии (FA) внедрила новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков на период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников
В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников

Арбитрам в английских футбольных лигах разрешили удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча. Об этом, в понедельник, 3 августа, сообщает Reuters.

"Если игроки хотят покашлять или чихнуть, то лучше делать это в рукав футболки и не касаться руками лица. Судьи должны напоминать об этом во время матча", - говорится в документе. 

Уточняется, что при этом арбитры не обязаны следить за социальной дистанцией между игроками во время празднования гола. Также они не смогут наказать игроков, если те плюются.

Инструкции для судей вступят в силу немедленно и будут применяться во всех английских футбольных лигах, в том числе в АПЛ.

На данный момент в чемпионате Англии по футболу межсезонье - новый розыгрыш стартует 12 сентября.

Ранее в донецком футбольном клубе Олимпик у двоих игроков выявили коронавирус нового типа. В связи с этим был отменен матч Олимпик - Карпаты.

А в конце мая тестирование на COVID-19 дало положительные результаты у отдельных игроков и представителей персонала львовского футбольного клуба Карпаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: футбол, карантин, Англия, Великобритания, Коронавирус, кашель, Инструкция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь