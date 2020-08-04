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В США вертолет упал в реку

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На борту находились четыре человека. Трое из них смогли всплыть, тело четвертого продолжают искать.
На месте ведутся поисковые работы
На месте ведутся поисковые работы
wvlt.tv

В американском городе Ноксвилл (штат Тенннесси) упал в реку вертолет Eurocopter EC-130. На борту находились четыре человека. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает WVLT.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Трое из пострадавших смогли всплыть, и были подобраны оказавшейся поблизости понтонной лодкой. Поиски четвертого пассажира продолжаются.

На месте происшествия работают поисковые отряды, они прочесывают район на лодке и по воздуху.

Напомним, на прошлой неделе на пляже Харькова вертолет опрокинул лодку.

Также сообщалось, что на юге Афганистана в провинции Гильменд произошло крушение вертолета Black Hawk ("Черный ястреб") в результате чего погиб пилот.

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Теги: США, вертолет, авария, поиск
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Источник: korrespondent.net

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