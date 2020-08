В США вертолет упал в реку

В американском городе Ноксвилл (штат Тенннесси) упал в реку вертолет Eurocopter EC-130. На борту находились четыре человека. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает WVLT.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Трое из пострадавших смогли всплыть, и были подобраны оказавшейся поблизости понтонной лодкой. Поиски четвертого пассажира продолжаются.

На месте происшествия работают поисковые отряды, они прочесывают район на лодке и по воздуху.

Multiple agencies are working a helicopter crash in the Tennessee River between Alcoa Highway and Sequoyah Hills. Please stay away from the area as emergency crews respond for rescue efforts. We will update as more information becomes available. pic.twitter.com/fDEW8u5FE5