Трамп назвал сроки запрета TikTok в США

Если приложение не будет продано американской компании, оно будет запрещено на территории США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал дату, когда в стране будет запрещен TikTok. Об этом сообщает The Guardian.

Приложение будет заблокировано на территории США 15 сентября, если до этого времени его не продадут американской компании.

Трамп подчеркнул, что указанная дата является примерной. Кроме того, часть дохода от продажи компании необходимо передать в Минфин США.

Президент США отметил, что "было бы интересно", если Microsoft или другая американская компания купит TikTok.

О том, что президент США намерен запретить TikTok в стране, стало известно первого августа. Также сообщалось, что Microsoft прервала переговоры о покупке приложения, но о заключении сделки пока не сообщается.

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