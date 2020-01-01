В Польше новый арест по делу Новака

Подозреваемый предприниматель задержан в рамках расследования против Новака и других фигурантов данного дела.

Подозреваемый обещал экс-главе Укравтодора взятку за получение контракта в Украине delo.ua

Польские силовики задержали местного предпринимателя Александра Д. по делу экс-министра транспорта Польши и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила представитель окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии Польскому радио.

По ее данным, Александр Д. представляет польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине.

"После приведения в прокуратуру Александру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", - сказала Скшиняж.

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