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В Польше новый арест по делу Новака

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Подозреваемый предприниматель задержан в рамках расследования против Новака и других фигурантов данного дела.
Подозреваемый обещал экс-главе Укравтодора взятку за получение контракта в Украине
Подозреваемый обещал экс-главе Укравтодора взятку за получение контракта в Украине
delo.ua
 
Польские силовики задержали местного предпринимателя Александра Д. по делу экс-министра транспорта Польши и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила представитель окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж в комментарии Польскому радио.
 
 
По ее данным, Александр Д. представляет польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. 
 
"После приведения в прокуратуру Александру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", - сказала Скшиняж.
 
Как сообщалось, 20 июля в Варшаве задержали бывшего главу Укравтодора Новака, позже суд арестовал его на три месяца. 

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Теги: Польша, арест, прокуратура, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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