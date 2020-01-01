В Бейруте пострадали около полсотни сотрудников ООН

В порту ливанской столицы был поврежден корабль организации, члены экипажа получили ранения.

Сотрудники Организации Объединенных Наций получили ранения при взрыве селитры в ангаре морского порта Бейрута. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей", - отметил Хак.

Также в организации заявили, что взрывом поврежден корабль временных сил ООН и члены его экипажа.

"Одно из суден, пришвартованных в порту, было повреждено из-за взрыва, в результате чего несколько его сотрудников были ранены", - указано в заявлении.

Ранее в Совете обороны Ливана выдвинули официальную версию инцидента в порту Бейрута - взрыв произошел во время сварки в ангаре с нитратом амония.

По последним данным, погибли 78 человек, еще четыре тысячи получили ранения. Власти объявили Бейрут зоной стихийного бедствия.

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