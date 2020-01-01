В Мадриде площадь назвали в честь Леси Украинки

Мэрия испанской столицы присвоила площади имя украинской поэтессы и поддержала предложение украинского посольства установить там памятник.

Площадь в Мадриде, где находится посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки. Об этом сообщает пресс-служба посольства в среду, 5 августа.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сказано в сообщении.

Ранее испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу "Леся Украинка - душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке. Это одна из серии его книг о выдающихся людях Испании и мира. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавлены переводы произведений.

"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классической украинской литературного наследия и информации о выдающихся украинских художников в испанском обществе, а также содействие развитию культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании", - резюмировали в диппредставительстве.

Напомним, что ранее Киевсовет присвоил улице имя Гарета Джонса. Также советом было принято решение назвать один из столичных скверов в честь Муслима Магомаева.

Также сообщалось, что в Харькове суд снова отменил возвращение проспекту имени маршала Жукова. Судья Андрей Слиденко постановил, что иск областной организации ВО Свобода должен быть удовлетворен.

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