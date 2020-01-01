Со дня трагедии, которая унесла около 140 тысяч жизней, большинство из которых были мирными жителями, прошло 75 лет.

В Хиросиме проходит церемония памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом, в четверг, 6 августа, сообщает ТАСС.

В этом году из-за пандемии коронавируса приняли решение проводить мероприятие с ограниченным числом участников. На ней разрешено присутствовать всего 800 участникам, что является лишь одной десятой частью от обычного числа.

Ровно в 08.15 по местному времени - точно в момент взрыва бомбы 75 лет назад - по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме состоялось выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Во время своей речи, глава японского правительства призвал мир отказаться от ядерного оружия.

Свои послания по случаю трагической даты в адрес администрации Хиросимы направили Папа Римский Франциск и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским лидером, посетившим этот город.

В августе 1945-го года пилоты США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате от атомного взрыва и его последствий в Хиросиме, где поживало 350 тысяч человек, погибли 140 тысяч, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее число жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Ранее сообщалось, что на территорию Японии обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун под названием Джеби.

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