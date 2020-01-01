Ребенок выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Чтобы выжить, ребенок следовал инструкциям из документального фильма “Спасая жизни на море”, а именно - перевернулся на спину, широко раскинул ноги и руки и звал на помощь.

В британском графстве Норт-Йоркшир десятилетний мальчик смог больше часа продержаться в открытом море и дождаться спасателей, следуя советам из документального фильма. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, десятилетний Равирадж Саини купался с семьей на пляже, но в какой-то момент его унесло течением в открытое море.

Семья мальчика вместе со спасателями целый час проверяли береговую линию, за это время ребенка волнами отнесло к противоположной оконечности бухты.

По словам спасателей, они были восхищены спокойствием ребенка в такой стрессовой ситуации. Если бы не его умение собраться и применить советы по выживанию, исход этой истории мог быть “совсем иным”, считают они.

Ранее в американском городе Лагуна-Бич в штате Калифорния огромная волна внезапно накрыла молодоженов и унесла их в океан.

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